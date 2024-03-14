Levent Yıldırım kimdir? CHP Denizli Acıpayam Belediye Başkan Adayı Levent Yıldırım kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Denizli Acıpayam Belediye Başkan adayı ise Levent Yıldırım. Levent Yıldırım nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

LEVENT YILDIRIM KİMDİR?

Levent Yıldırım, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Denizli Acıpayam Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.