Latif Doğan’dan çarpıcı sözler: “Bu meslekte her şey var, kendini kaybedebilirsin”

Uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönen Nur Ertürk, “Nur Ertürk ile Hayatın İçinden” programıyla Haberler.com izleyicisiyle buluştu. Programın dikkat çeken konuğu şarkıcı Latif Doğan, hem özel hayatına hem de sanat dünyasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Samimi açıklamalarıyla öne çıkan Doğan, özellikle aile kavramı ve sanat camiasındaki risklere ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

Latif Doğan, ailesini her şeyin önünde tuttuğunu vurguladı. Sanat dünyasının riskli yönlerine dikkat çeken Doğan, gençlere önemli uyarılarda bulundu. Ünlü sanatçı, bu camiada doğru çevrenin ve güçlü değerlerin hayati önem taşıdığını ifade etti.

“HAYATIMDAKİ EN ÖNEMLİ DEĞER”

Programda hayatına dair önemli detaylar paylaşan Latif Doğan, en büyük önceliğinin ailesi olduğunu güçlü ifadelerle dile getirdi. Aile bağlarının korunmasının bireysel mutluluğun yanı sıra toplumsal denge açısından da büyük önem taşıdığını belirten sanatçı, dostluk ilişkilerinde de bu hassasiyeti gözettiğini söyledi.

“Benim ailemden önce değilsin, çocuklarımdan da önce değilsin” sözleriyle duruşunu net bir şekilde ortaya koyan Doğan, günümüzde aile yapısının zayıflamasının ciddi bir sorun haline geldiğini vurguladı. Sanatçı, güçlü aile bağlarının bireyi hayatta daha sağlam bir noktada tuttuğunu ifade etti.

SANAT CAMİASININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜNÜ ANLATTI

Sanat dünyasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Latif Doğan, bu camianın dışarıdan göründüğünden çok daha farklı dinamiklere sahip olduğunu dile getirdi. Özellikle gençlerin bu alana girerken dikkatli olması gerektiğini belirten Doğan, sanat camiasının riskli yönlerine dikkat çekti.

“Bu meslekte alkol var, uyuşturucu var, her şey var. Kendini kaybedebilirsin” sözleriyle sektördeki tehlikelere işaret eden Doğan, kontrolsüz bir yaşam tarzının sanatçıyı hem mesleki hem de kişisel anlamda yıpratabileceğini söyledi. Bu nedenle bilinçli hareket etmenin ve sağlam bir karaktere sahip olmanın önemine vurgu yaptı.

DOĞRU ÇEVRE VE DİSİPLİN BAŞARININ ANAHTARI

Latif Doğan, sanat dünyasında kalıcı olmanın en önemli unsurlarından birinin doğru insanlarla yol yürümek olduğunu ifade etti. Yanlış arkadaşlıkların kişiyi olumsuz alışkanlıklara sürükleyebileceğini belirten sanatçı, gençlere özellikle çevre seçimi konusunda dikkatli olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Başarıya ulaşmanın kadar o başarıyı sürdürebilmenin de zor olduğuna dikkat çeken Doğan, disiplinli bir yaşam, sağlam değerler ve doğru rehberlikle bunun mümkün olabileceğini söyledi. Sanat hayatında edindiği tecrübeleri paylaşan Doğan, genç sanatçılara örnek olacak nitelikte mesajlar verdi.