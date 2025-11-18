Lamine Yamal neden yok, neden oynamıyor? İspanya Türkiye maçı kadrosunda neden yok?

Lamine Yamal neden yok, neden oynamıyor? İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 18 Kasım Salı günü Türkiye'yi ağırlayacak. Federasyon, genç futbolcu Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurmuştu.

LAMİNE YAMAL NEDEN OYNAMIYOR?

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Lamine Yamal'ın 10 Kasım'da kasık bölgesindeki rahatsızlığı nedeniyle invaziv radyofrekans işlemine tabi tutulduğu belirtilmişti. Federasyon, oyuncunun geçirdiği bu işlem hakkında kendilerine önceden herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını, konuyla ilgili detayların yalnızca aynı gece iletilen ve istirahat tavsiyesi içeren tıbbi raporla öğrenildiğini duyurmuştu. Tedavi sonrası sağlık raporunda 7-10 gün arasında dinlenme önerildiği aktarılırken, oyuncunun bu süreçte milli takım antrenmanlarına katılamayacağı bildirilmişti.

İspanya'nın 15 Kasım'da Gürcistan ile oynadığı maçta da forma giyemeyen Lamine Yamal'ın sakatlığı nedeniyle takıma katkı sağlayamadığı ifade edilmişti. Genç futbolcunun iyileşme sürecinin devam ettiği ve sağlık birimlerinin önerisi doğrultusunda sahaya çıkmasının uygun görülmediği açıklanmıştı. Bu nedenle hem Gürcistan karşılaşmasında hem de Türkiye maçında görev alamayacağı resmi kaynaklarca kesinleştirilmişti.

Federasyonun açıklamasında, Lamine Yamal'ın aday kadrodan çıkarılmasının tamamen sağlık gerekçeleriyle ilgili olduğu belirtilmişti. Oyuncunun kasık bölgesine uygulanan işlem sonrası belirlenen istirahat süresi nedeniyle milli takım kampına tam katılım sağlayamayacağı ifade edilmişti. RFEF, tedavinin milli takım sağlık ekibine bildirilmemesinin şaşkınlık yarattığını aktarırken, oyuncunun mevcut durumunun maçlara çıkmasına izin vermediğini vurgulamıştı.

İspanya Milli Takımı teknik ekibi, oyuncunun sağlık raporunun incelenmesinin ardından herhangi bir riske girilmemesi adına genç futbolcunun kadrodan çıkarıldığını duyurmuştu. Yamal'ın milli takım kampına katılmasının uygun olmadığı açıklanırken, iki eleme maçında da forma giyemeyeceği belirtilmişti. Böylece Gürcistan mücadelesinde olduğu gibi Türkiye karşılaşmasında da sahada olamayacağı kesinleşmişti.