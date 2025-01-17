Labirent: Alev Deneyleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Labirent: Alev Deneyleri filmi ne zaman, nerede çekildi?
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LABİRENT: ALEV DENEYLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Labirent: Alev Deneyleri, labirentten kurtulan gençlerin bu sefer dış dünyada beklenmedik tehlikelerle karşılaşmasını konu ediniyor. Kıyamet sonrası bir dünyayla yüzleşen ve bir şekilde 'değerli' olduklarına inanan bu gençler, kendileri için hazırlanan planların ikinci aşamasına geçtiklerinden habersizdirler.
Serinin bu bölümünde Thomas ve dostları, şimdiye kadarki en zorlu mücadelelerini vermek zorundadır: İsyan olarak bilinen gizemli ve güçlü organizasyon hakkında ipuçları bulmak.LABİRENT: ALEV DENEYLERİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Dylan O'Brien rolü Thomas
Thomas Brodie-Sangster rolü Newt
Ki Hong Lee rolü Minho
Kaya Scodelario rolü Teresa Agnes
Rosa Salazar rolü Brenda
Jacob Lofland rolü Aris Jones
Giancarlo Esposito rolü Jorge
Aidan Gillen rolü Janson
Dexter Darden rolü Frypan
Alexander Flores rolü Winston
Barry Pepper rolü Vince
Lili Taylor rolü Mary Cooper