Labirent: Alev Deneyleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Labirent: Alev Deneyleri filmi ne zaman, nerede çekildi?

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LABİRENT: ALEV DENEYLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Labirent: Alev Deneyleri, labirentten kurtulan gençlerin bu sefer dış dünyada beklenmedik tehlikelerle karşılaşmasını konu ediniyor. Kıyamet sonrası bir dünyayla yüzleşen ve bir şekilde 'değerli' olduklarına inanan bu gençler, kendileri için hazırlanan planların ikinci aşamasına geçtiklerinden habersizdirler.

Serinin bu bölümünde Thomas ve dostları, şimdiye kadarki en zorlu mücadelelerini vermek zorundadır: İsyan olarak bilinen gizemli ve güçlü organizasyon hakkında ipuçları bulmak.

Dylan O'Brien rolü Thomas

Thomas Brodie-Sangster rolü Newt

Ki Hong Lee rolü Minho

Kaya Scodelario rolü Teresa Agnes

Rosa Salazar rolü Brenda

Jacob Lofland rolü Aris Jones

Giancarlo Esposito rolü Jorge

Aidan Gillen rolü Janson

Dexter Darden rolü Frypan

Alexander Flores rolü Winston

Barry Pepper rolü Vince

Lili Taylor rolü Mary Cooper