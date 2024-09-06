KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim?

KYK yurtları ne zaman açılacak? 2024-25 eğitim öğretim yılı için KYK yurtlarının açılış tarihi merak ediliyor. Öğrenciler, ne zaman yurtlarına giriş yapabileceklerini ve ne zaman yurtlarına gidebileceklerini araştırıyorlar. KYK yurtlarına giriş tarihi hakkında resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? KYK yurduma ne zaman gidebilirim?

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtlarının açılış tarihi henüz açıklanmadı. KYK yurt kayıt işlemleri 19-23 Ağustos'ta tamamlanırken, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alındı.

KYK YURTLARI ÜCRETSİZ Mİ?