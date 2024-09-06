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KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim?

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2024-25 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarının ne zaman açılacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. KYK yurtlarına giriş yapabilecekleri tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler, yurtlarına ne zaman gidebileceklerini sabırsızlıkla bekliyorlar.

KYK yurtları ne zaman açılacak? 2024-25 eğitim öğretim yılı için KYK yurtlarının açılış tarihi merak ediliyor. Öğrenciler, ne zaman yurtlarına giriş yapabileceklerini ve ne zaman yurtlarına gidebileceklerini araştırıyorlar. KYK yurtlarına giriş tarihi hakkında resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? KYK yurduma ne zaman gidebilirim?

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

KYK yurtlarının açılış tarihi henüz açıklanmadı. KYK yurt kayıt işlemleri 19-23 Ağustos'ta tamamlanırken, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alındı.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim?

KYK YURTLARI ÜCRETSİZ Mİ?

  • KYK yurtları ücretsiz değildir. KYK yurtlarında ücretsiz kalabilmenin şartları vardır. Bu şartlar ise şu şekilde;
  • Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
  • Gazi ve gazi çocukları,
  • Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
  • Devlet koruması altında olanlar, Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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