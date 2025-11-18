KYK yattı mı, KYK burs kredi ne zaman yatacak?

4 Kasım'da açıklanan KYK burs sonuçlarının ardından gözler ilk ödeme tarihine çevrildi. Geçen yıl sonuçlar 5 Kasım'da duyurulmuş ve ödemeler 18–22 Kasım arasında, iki aylık toplu şekilde hesaplara yatırılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, 2025–2026 KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı, toplu ödemeler hangi tarihte yapılacak? İşte yeni dönem ödeme takvimine dair güncel bilgiler…

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ

2025 Ocak ayı itibarıyla ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK bursu 3000 TL olarak uygulanıyordu. 2026 yılı için burs ve kredi miktarının ise Aralık–Ocak döneminde yeniden belirlenmesi ve güncellenmesi bekleniyor.

KYK BURSLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK? TOPLU ÖDEME TARİHİ NE?

Bakanlığın resmi duyurularında, burs ya da kredi başvurusu yapıp taahhütnamesini onaylayan öğrencilerin ödemelerden yararlanacağı belirtiliyor. İlk kez burs ya da kredi alacak olan öğrencilere, başvuru yapılan öğretim yılının başlangıç ayı olan ekimden itibaren, eğitim süresi boyunca düzenli olarak ödeme yapılması planlanıyor.

Geçen yıl burs sonuçları 5 Kasım'da açıklanmış ve öğrencilerin ilk ödemeleri 18–22 Kasım tarihleri arasında, iki aylık toplu şekilde hesaplara aktarılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim doğrultusunda, Kasım ayı içinde iki aylık peşin ödemenin yapılacağı öngörülüyor.

Yeni açıklamalar geldikçe güncel bilgiler paylaşılacaktır.

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE ÖDEME SIRALAMASI

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre hesaba geçmektedir. Buna göre:

Sonu 0 ve 2 ile biten öğrenciler ödemelerini ilk gün,

Sonu 4 ve 6 olan öğrenciler ikinci gün,

Son hanesi 8 olan öğrenciler ise üçüncü gün burs veya kredilerini hesaplarında görebilirler.