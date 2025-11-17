Haberler

Kuzey İrlanda Lüksemburg hangi kanalda? Kuzey İrlanda Lüksemburg maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Kuzey İrlanda Lüksemburg hangi kanalda? Kuzey İrlanda Lüksemburg maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Kuzey İrlanda Lüksemburg hangi kanalda yayınlanacak, açıklandı. Kuzey İrlanda Lüksemburg Dünya Kupası eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Kuzey İrlanda Lüksemburg maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Kuzey İrlanda Lüksemburg maçını hangi kanal veriyor? İşte Kuzey İrlanda Lüksemburg maçı yayın bilgisi!

KUZEY İRLANDA LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Kuzey İrlanda Lüksemburg maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Kuzey İrlanda Lüksemburg maçını EXXEN kullanıcıları şifresiz olarak canlı yayın ile platform üzerinden izleyebilecekler.

KUZEY İRLANDA LÜKSEMBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Kuzey İrlanda Lüksemburg maçı bu akşam saat 22.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

