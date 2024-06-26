Üye Girişi
Haberler

Kuzey Denizi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kuzey Denizi filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kuzey Denizi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kuzey Denizi konusu, özeti ve Kuzey Denizi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kuzey Denizi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kuzey Denizi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kuzey Denizi filmini izleyecek olanların merak ettiği Kuzey Denizi konusu nedir, Kuzey Denizi oyuncuları kimler ve Kuzey Denizi özeti gibi konuları inceliyoruz.

KUZEY DENİZİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

1969 yılında Norveç, Kuzey Denizi'nde en büyük petrol sahalarından birinde açık sondaj çalışması başlatır. Çalışmanın başlamasından bir süre sonra okyanus tabanında çatlak meydana gelir ve platform çöker. Bunun üzerine Denizaltı operatörü Sofia ve ekibi hasarın büyüklüğünü tespit etmek ve kayıpları öğrenmek için denizaltında araştırma yapmaya karar verir. Ekip üyelerinden birkaçının suya inmesinin ardından gaz sızıntısı ve patlama meydana gelince, Sofia ekip arkadaşlarını kurtarmak için okyanusa inmek zorunda kalır.


KUZEY DENİZİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU


Gösterime giriş tarihi: 29 Ekim 2021 (Norveç)

Kristine Kujath Thorp,

Henrik Bjelland,

Rolf Kristian Larsen,

Anders Baasmo Christiansen

Haberle ilgili daha fazlası:

#Kuzey Denizi#Kuzey Denizi Filmi Konusu

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Kuzey Denizi Gündem Kültür Sanat Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title