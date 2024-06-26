Kuzey Denizi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kuzey Denizi filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kuzey Denizi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kuzey Denizi filmini izleyecek olanların merak ettiği Kuzey Denizi konusu nedir, Kuzey Denizi oyuncuları kimler ve Kuzey Denizi özeti gibi konuları inceliyoruz.

KUZEY DENİZİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

1969 yılında Norveç, Kuzey Denizi'nde en büyük petrol sahalarından birinde açık sondaj çalışması başlatır. Çalışmanın başlamasından bir süre sonra okyanus tabanında çatlak meydana gelir ve platform çöker. Bunun üzerine Denizaltı operatörü Sofia ve ekibi hasarın büyüklüğünü tespit etmek ve kayıpları öğrenmek için denizaltında araştırma yapmaya karar verir. Ekip üyelerinden birkaçının suya inmesinin ardından gaz sızıntısı ve patlama meydana gelince, Sofia ekip arkadaşlarını kurtarmak için okyanusa inmek zorunda kalır.



KUZEY DENİZİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU





Gösterime giriş tarihi: 29 Ekim 2021 (Norveç)

Kristine Kujath Thorp,

Henrik Bjelland,

Rolf Kristian Larsen,

Anders Baasmo Christiansen

Haberle ilgili daha fazlası:

#Kuzey Denizi#Kuzey Denizi Filmi Konusu