Kutsal Damacana 4 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kutsal Damacana 4 filmi ne zaman, nerede çekildi?

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KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fikret, Türkiye'deki Şeytan çıkarma işlerindeki başarısından sonra Vatikan'a davet edilmiştir. Bir süre sonra Vatikan'ı da karıştıran Fikret, Türkiye'ye mecburen dönüş yapar. Türkiye'ye geldikten sonra eski yardımcısı Asım'ı yanına alan Fikret, tekrar şeytan çıkarma ve kovma işlerine girer. Bir emlakçıyla anlaşıp evini ucuza sattırdığı mülk sahiplerinden komisyon alır. Ufak tefek kazançlar elde ederek geçimini sağlayan Fikret, zengin bir ailenin daveti üzerine büyük bir villaya şeytan kovmaya gider. Bu villada karşısında rakipler bulan Fikret hem para ödülünün hem de aşkın peşine düşecektir.

KUTSAL DAMACANA 4 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN : KAMİL ÇETİN

OYUNCULAR : ŞAFAK SEZER, ERSİN KORKUT, MÜJDE UZMAN