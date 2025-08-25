Güvenilir sektörel kaynakların verdiği bilgiye göre, dizinin 7. sezon çekimlerine Eylül 2025'in başlarında başlanması planlanıyor ve çekimler hızla ilerliyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak 2025-26?

KURULUŞ OSMAN 2025–2026 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin izleyici rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonunu 4 Haziran 2025, 194. bölümle tamamladı. Yeni sezonla ilgili beklentiler yüksek ve hayranlar sabırsızlıkla ekran başında bekliyor.

YENİ SEZON TARİHİNİN TÜRKİYE'DE PERDE ARKASI

• Güvenilir sektörel kaynakların verdiği bilgiye göre, dizinin 7. sezon çekimlerine Eylül 2025'in başlarında başlanması planlanıyor ve çekimler hızla ilerliyor.

• İzleyici tahminlerine göre, dizinin Eylül ayının son haftası veya Ekim ayının ilk günlerinde yeni sezon bölümleri ekranda olabilir.

• Diğer analizlerde ise Kuruluş Osman'ın yeni sezonunun Ekim 2025 itibarıyla başlamasının daha yüksek bir ihtimal olduğu belirtiliyor. Ekim'in ikinci haftası, geçmiş sezon alışkanlıklarına göre en güçlü tahmin olarak öne çıkıyor.

SEZON BAŞLANGIÇ TAHMİNLERİ

Tahmini Başlangıç Zamanı: Eylül sonu – Ekim başı

Genel beklenti : Ekim ayında yayına başlanması yönünde yoğun eğilim bulunuyor.

SEZONU ŞEKİLLENDİRECEK GÜNCEL GELİŞMELER

• Dizide Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, altıncı sezonun ardından projeden ayrıldı.

• Bu büyük değişiklik sonrasında başrolde, Osman Bey'in oğlu Orhan Bey rolünü üstlenecek Mert Yazıcıoğlu'nun yer alacağı netlik kazandı.

• Yeni sezon, bu rol değişikliğiyle hem hikâyede hem atmosferde büyük bir dönüşüme işaret ediyor.

"Kuruluş Osman"un 2025–2026 sezonu, muhtemelen Ekim 2025 dolaylarında ekranlara dönecek. Kesin tarih henüz alt yapımcı veya yayıncı tarafından açıklanmamış olsa da, Ekim'in ilk iki haftasında yayımlanması en güçlü beklenti arasında yer alıyor. Resmî duyuru geldiği zaman kesin tarih netleşecektir.