Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 146. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu?

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KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

KURULUŞ OSMAN FULL HD BÖLÜM İZLE! (LİNK)

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI

Burak Özçivit : Osman

: Osman Didem Balçın : Selcan

Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun

Serhat Kılıç : Kosses

Erkan Avcı : Nikola

Seda Yıldız : Şeyh Edebali

Yıldıray Şahinler : Rogatos

Özge Törer : Bala Hatun

Emre Basalak : Gündüz

Rüzgar Aksoy : Turgut

Burak Çelik : Göktuğ

Çağrı Şensoy : Cerkutay

Yiğit Uçan : Boran

Ahmet Yenilmez : Demirci Davud

Emin Gürsoy : Kumral Abdal

KURULUŞ OSMAN 146. BÖLÜM FULL HD İZLEME LİNKİ!

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM NELER OLDU?

Osman Bey, devlet olma yolunda atacağı adımlar için çoktan harekete geçerken Karacelasun, Osman Bey'in safında duranlara bedel ödetecek ve Uraz Bey'in obasını basacaktır. Osman Bey'in önünü kesmek isteyen Görklü Han ise kanlı bir savaş için harekete geçer. Yenişehir'in kapılarına dayanır! Görklü Han savuşturulabilecek midir? Osman Bey'in öfkesi Moğol'a karşı hangi hamleyi yapmasına sebep olacaktır?

Orhan Bey ve Holofira'nın Moğol'un elinde olduğunu öğrenen Bala Hatun ve Malhun Hatun harekete geçer. Hatunların Moğol'a karşı planı ne olacaktır? Orhan Bey ve Holofira'yı nasıl kurtaracaklardır?

Mehmet Bey, Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'u bir arada görünce deliye dönmüştür. Alaeddin ve Mehmet arasında kopan büyük kavga nasıl sonuçlanacaktır? Gonca bu olanlar karşısında ne yapacaktır? Holofira'nın teyzesi Olivia, Yakup Bey'i arkasına alarak Yenişehir Sarayı'nı basıp Holofira için hesap sorar. Osman Bey ve Yakup Bey'i karşı karşıya getiren bu mesele nasıl sonuçlanacaktır?