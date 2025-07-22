Kuruluş Osman'da Osman Bey ölecek mi?

Kuruluş Osman'da Osman Bey ölecek mi?
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Kuruluş Osman'da Osman Bey ölecek mi? ATV'nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman, 7. sezon öncesi büyük bir değişimle gündeme geliyor. Peki, Kuruluş Osman'da Osman Bey ölecek mi?

Başrolde yer alan Burak Özçivit'in diziden ayrılacağı iddiaları, izleyicilerde merak uyandırdı. Sosyal medyada dolaşan haberler, dizide Osman Bey'in sonunun yaklaştığını öne sürüyor. Peki, Kuruluş Osman 7. sezonda Osman Bey ölüyor mu? Yapım ekibinden ve kulislerden gelen bilgiler, dizinin yönünün değişeceğini gösteriyor. Peki, Kuruluş Osman'da Osman Bey ölecek mi? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN'DA OSMAN BEY ÖLECEK Mİ?

Son dönemde çıkan haberlere göre, Burak Özçivit 7. sezon için bölüm başına 4 milyon TL talep etti. Yapımcı firma Bozdağ Film ile yapılan görüşmelerde taraflar arasında anlaşmazlık yaşandığı ve sözleşmenin yenilenmediği bildirildi. Bu durum, Osman Bey karakterinin dizideki geleceğini doğrudan etkiledi.

İddialara göre, Kuruluş Osman 7. sezonda zaman atlamasıyla Orhan Bey dönemine geçecek. Osman Bey'in yaşlı hali ilk bölümde kısa süreli olarak gösterilecek ve ardından karakter hikâyeden çıkarılacak. Böylece Osman Bey'in vefatı veya sahneden çekilmesiyle dizide yeni bir dönem başlayacak.

Sosyal medyada da dikkat çeken bir diğer gelişme, Burak Özçivit ile yapım şirketinin birbirini takip etmeyi bırakması oldu. Bu durum, ayrılığın resmileştiğinin ve senaryoda büyük bir değişiklik yapılacağının sinyali olarak yorumlanıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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