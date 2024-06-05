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Kuruluş Osman 164. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Haziran Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Kuruluş Osman dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kuruluş Osman 164. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 164. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Haziran Kuruluş Osman yeni ölüm izleme linki var mı?

Kuruluş Osman dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kuruluş Osman 164. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 164. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Haziran Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kuruluş Osman SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yapbozun tüm parçalarını birleştiren Yasin gerçeğe ulaşacaktır. Rukiye'nin konağı terk edeceğini öğrenen Yeşil, sonunda gerçeği Rukiye' ye itiraf edip çocukların Ersin'in çocukları olmadığını söyleyecektir. Hiç beklemediği bir anda bu sırrı öğrenen Rukiye bu durum karşısında ne yapacaktır? Ayça'nın bu işte parmağı olduğunu öğrenen Yasin, Yeşil ve Ayça'yı yüzleştirecektir. Yasin'in transferi anlaşma neticesindeyken Tufan'ın müdahalesi ile iptal edilirken, Yeşil'e dair tüm sırrı öğrenen Yasin ailesine gerçekleri açıklamak üzere soluğu konakta alır. Tufan'ın Yasin cephesindeki beklenmeyen hamlesi, Menevşe ile olan ilişkisinde büyük bir değişime neden olacakken Hasret'in Tufan'a ve Esma'ya yüzük takmasıyla ilişkinin seyri tamamen değişecektir. kalmıştır.

Kuruluş Osman 164. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 164. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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