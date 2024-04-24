Kuruluş Osman 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Nisan Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Kuruluş Osman dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kuruluş Osman 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 Nisan Kuruluş Osman yeni ölüm izleme linki var mı?

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Sevdası büyük olanın, imtihanı da çetin oluyor!"

Evladının canı tehlikede olan Osman Bey bütün oyunları bozmakta kararlıdır. Ulcay ile karşı karşıya gelen Osman Bey fitneyi bitirmek için nasıl bir plan kuracaktır?

Ahmet'in ölümü Kayı Obası'nda gerilime sebep olur, kılıçlar çekilir. Osman Bey kardeş kanı dökülmesine asla müsaade etmeyecektir. İbrahim Bey ve Yakup Bey'leri obada alıkoyar. Melike Hatun ve İbrahim Bey olanlardan sonra çok öfkelidirler. Oğullarının intikamını almak için yemin ederler. Nasıl bir intikam planı kurmaktadırlar?

Osman Bey ve Bala Hatun kaçak haldeki Alaeddin ve Gonca'nın nikahını kıyarlar. Bu nikah nelere sebep olacaktır? Alaeddin ve Gonca'yı bulmakta kararlı olan Mehmet'in karşısına Orhan engeli çıkar. Orhan ve Mehmet arasındaki kıyasıya vuruşma nasıl sonuçlanacaktır?

Öte yanda Alaeddin Bey ve Gonca Hatun onları bekleyen Ulcay tehlikesine karşı nasıl mücadele edeceklerdir? Mehmet, Yakup Bey'lerin esaretini bitirmesi için Ulcay'la anlaşır. Ulcay'ın onları kurtarma planı nedir? Ahmet'in mezarına gitmekte olan Osman Bey'i nasıl bir tehlike beklemektedir?

KURULUŞ OSMAN 158. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 158. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.