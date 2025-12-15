Haberler

Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Kurtlar sokaklara indi, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
Güncelleme:
Erzurum'un Karayazı ilçesinde akşam saatlerinde sürü halinde dolaşan kurtlar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İlçedeki sokakları tek tek gezen kurtlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde kış mevsiminin gelmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan kurt sürülerinin, merkez mahallelere kadar indiği görüldü.

O ANLAR KAMERADA

İlçe sokaklarında dolaşan kurtlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonlarıyla görüntülendi.

TEK TEK SOKAKLARI GEZİYORLAR

Vatandaşlar özellikle akşam ve gece saatlerinde kurtların tek tek sokakları gezdiğini bu durumun çocuklar ve yaşlılar açısından risk oluşturduğunu belirterek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Esenboğa Havalimanı'na metro yapılacak

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! O şehrin havalimanına metro geliyor
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıÇengelköylü:

ONLARINDA YAŞAMAYA HAKLARI VAR NE OLUR SADAKA OLARAK 5-10 EKMEK BIRAKSANIZ OLMAZMI SİZ HİÇ AÇ KALMADINIZMI

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Kurtlar bu ne layn demişlerdir..iki adım attık ilçe bitti...biz en iyisi geri dönelim ve burada yaşayan insanlara şans ve sabır dileyelim demişlerdir;)))

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

ASiL HAYVANLAR VESSELAM!! MAŠALLAH BAYA iriymišler üstelik!! iyiki köpek görmediler , kangal mangal VIZ GELIR BU BOYDAKI BIR SÜRÜYE, ANINDA PARÇALARLAR!

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

bunları devlet yetiştirip bırakıyor. yaban hayatı için. tarla fareleri ve domuz gibi zararlı hayvanların kontrol dışı çogalmasını engellemek için. bunlar insanlara zarar vermez

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

