Haberler

Kurgu mu gerçek mi? Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu

Kurgu mu gerçek mi? Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üvey babasından bot almak için destek isteyen bir kadının WhatsApp yazışmalarını paylaşması sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Bir kesim olayı "Kurgu" olarak değerlendirirken bir kesim de "Kimseden bir şey istememesi gerektiğini erken öğrenmiş oldu" şeklinde yorumlar yaptı.

  • Bir kadın, üvey babasından bot almak için maddi destek istedi.
  • Üvey babası, 'Kendi çocuklarıma bile zor yetiyorum' diyerek talebi geri çevirdi.
  • Kadın, üvey babasıyla yaptığı WhatsApp yazışmalarını sosyal medyada paylaştı.

Bir kadın, üvey babasıyla yaptığı WhatsApp yazışmalarını sosyal medyada paylaşarak yaşadığı diyaloğu gündeme taşıdı. Paylaşımda, kadının bot almak için üvey babasından maddi destek istediği, ancak üvey babasının "Kendi çocuklarıma bile zor yetiyorum" diyerek talebi geri çevirdiği görüldü.

KURGU MU GERÇEK Mİ?

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan ekran görüntüsü, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar "O senin baban değil ki adam haklı git kendi babandan iste" ve "Güzel kurgu" ifadelerini kullanırken, bazıları ise "Gerçekse içim parçalandı" ve "Kimseden bir şey istememesi gerektiğini erken öğrenmiş oldu" şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Bir başka kullanıcı ise "Rahmetli babaannem mezarından kalksa o bile kurgu derdi" yorumunu yaptı.

İşte genç kızın paylaştığı o diyalog;

Kurgu mu gerçek mi? Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste
Prenses'in mesajı ifşa oldu: Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak

Prensesin hamile kaldığı sapık milyardere attığı mesaj olay yarattı
Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı, cansız bedenler güçlükle çıkarıldı

Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı
Görüntü bu sabah kaydedildi: İzlerken boğazınız düğümlenecek

Görüntü bu sabah kaydedildi: İzlerken boğazınız düğümlenecek
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste
Gördüğü manzarayı 'Eşim beni görünce bu kadar sevinmiyor' notuyla paylaştı

"Eşim beni görünce bu kadar sevinmiyor" diyerek video çekip sitem etti
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı

Polis kapıları tek tek çalıp, sapkınları evinden böyle aldı