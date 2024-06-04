Kurban Bayramı tatiline 20-21 Haziran eklenecek mi? Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatiline 20-21 Haziran eklenecek mi? Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala vatandaşlar bayram tatili 9 gün olacak mı ve Kurban Bayramı ne zaman başladığı gündeme geliyor. Bayram tatili kaç gün olacak? 2024 Kurban Bayramı uzatılacak mı? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN BAYRAMI TATİLİNE 20-21 HAZİRAN EKLENECEK Mİ?

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı tatili bu sene 16 Haziran'da başlıyor ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Arefe Günü: 15 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Günü: 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. Günü: 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Günü: 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. Günü: 19 Haziran Çarşamba