Kurban Bayramı'nda hangi sureler okunur? Kurban arefesinde hangi sureler okunur?

Kur'an okumanın insan hayatında önemli bir yeri vardır ve müminler için büyük bir fazilet kaynağıdır. İnsanı günahlardan arındıran ve kalbi temizleyen bir etkiye sahiptir. Ayrıca, kutsal kabul edilen zamanlarda Kur'an okuyan bir kişinin dualarının kabul edilme ihtimali artar. Çünkü Kur'an, Allah'ın kelamıdır ve duaların kabulünde büyük bir etkiye sahiptir. Kişinin hayatına bereket ve iyilik getirir. İyi niyetlerle ve anlayarak okunduğunda, kişinin hayatında olumlu değişimler meydana gelir. İşte Kurban Bayramı'nda hangi sureler okunur sorusunun yanıtı…

KURBAN BAYRAMI'NDA HANGİ SURELER OKUNUR?

Kurban Bayramı'nda okunacak dualar ve sureler şunlardır:

İhlas Suresi: Arefe günü içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması tavsiye edilir. Arapça okunuşu: "Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad." Türkçe çevirisi: "De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O) Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."

Arefe Duası: Arefe günü oruç tutmak, geçmiş ve gelecekten birer senenin küçük günahına kefaret olur. Aşure günü orucu ise yalnız geçmiş olan bir senelik günaha kefaret olur. Arefe bayramı ve geceleri mümkünse 1001 kere "Estagfirullahe'l-azime be etubü ileyh" istiğfar etmeli ve tesbih namazı kılınmalıdır. Arefe günü şu duayı okumak da tavsiye edilir: "Allah'ım, kalbimi ve gözümü nurlandır. Allah'ım, göğsüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır."

Tövbe Namazı: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve günahlarını itiraf ederek ikrar etmelisiniz. Böylece Arafat sevabına nail olur ve günahlar bağışlanır. Mahsus Namaz olarak da bilinen bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalısınız. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere İhlas suresini okumalısınız.