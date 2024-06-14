Kurban Bayramı namazı hangi gün? Sorusu gündemde yer alıyor ve birçok kişi tarafından bayrama kısa bir süre kala araştırılıyor. Her dini bayramda olduğu gibi, bu bayramda da kılınacak olan bayram namazı hakkında bazı sorular gündeme geliyor. Peki, Kurban Bayramı namazı hangi gün? Kurban Bayramı namazı ne zaman, bayramın kaçıncı günü, saat kaçta kılınacak?

KURBAN BAYRAMI NAMAZI HANGİ GÜN?

Kurban Bayramı namazı 16 Haziran Pazar günü Ankara'da 05.54, İstanbul'da 06.07, İzmir'de 06.21, Iğdır'da 05.10'da kılınacak. Bayram namazı saatleri diğer illerde de açıklandı. Bayram namazı yılda iki defa, Ramazan ve Kurban Bayramlarında kılınır ve cemaatle kılınması sünnettir.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirler dahil olmak üzere, il il Kurban Bayramı namaz vakitleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namaz vakitlerini resmi sayfasından duyurdu.

İstanbul Kurban Bayramı Namaz Vakti: 06:07

Ankara Kurban Bayramı Namaz Vakti: 05:54

İzmir Kurban Bayramı Namaz Vakti: 06:21