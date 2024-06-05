Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla geri sayım sürüyor. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı'nın tarihleri, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle araştırılıyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı hangi tarihte, hangi gün eda edilecek? Kurban Bayramı hangi gün? AREFE GÜNÜ NE ZAMAN? İşte bayram tarihleri..

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecektir. Bayramın ilk günü olan 16 Haziran'da Müslümanlar, sabah namazının ardından bayram namazı kılacak ve kurbanlarını kesecekler. Bu kapsamda arefe günü ise 15 Haziran gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı, her yıl İslam takvimine göre Zilhicce ayının 10. gününde başlar ve dört gün sürer. Bu bayram, Müslümanların Allah'a olan bağlılıklarını ifade ettikleri, kurban keserek yoksullarla paylaştıkları ve birlik beraberlik içinde kutladıkları önemli bir dini bayramdır.

Kurban Bayramı Önemi

Kurban Bayramı, İslam aleminde Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'i Allah'a kurban etmek istemesi ve Allah'ın bu bağlılığına karşılık olarak bir koç göndermesi anısına kutlanır. Bu bayramda Müslümanlar, maddi durumu uygun olanlar kurban keser ve etini yoksullarla, komşularla ve aile bireyleriyle paylaşırlar. Bayram, aynı zamanda hac ibadetinin bir parçasıdır ve hacıların Arafat'ta vakfe yapmalarının ardından kutlanır. Bu özel günlerde Müslümanlar, sevdikleriyle bir araya gelir, dua eder ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha hatırlar.