Kurban Bayramı arefesinde oruç tutmanın fazileti araştırılan konular arasında yer alıyor. Arefe günü oruç tutulur mu merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmak sevabı nedir? İşte detaylar...

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Kurban Bayramının arefesinde oruç tutmanın sevabı nedir merak konusu oldu. Arefe günü yapılacak ibadetler araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı arefesi oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmak sevabı nedir? Detaylar haberimizde...

KURBAN BAYRAMI AREFESİ ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arefe denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir. Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 64).