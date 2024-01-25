Kur'an veya Kur'an-ı Kerim, Müslümanlara göre, ayetleri Allah tarafından Cebrail adındaki melek aracılığıyla İslam peygamberi Muhammed'e vahiyler hâlinde indirilen bir kutsal kitaptır. Kur'an-ı Kerim kaç sayfadır? Kur'an-ı Kerim dinle! Rüyada Kur'an-ı Kerim okumak ne anlama gelir?

KUR'AN-I KERİM KAÇ SAYFADIR?

Kur'ân'ın yirmi sayfalık bölümlerinden her birine cüz denir. Kur'ân'da toplam 30 cüz bulunmaktadır. Her cüz başlangıcında süslü bir işaretle kaçıncı cüz olduğu yazılıdır.

Bu şekilde hafızlar ve Kur'ân okuyanlar için kolaylık amaçlanmıştır. Her cüzün beş sayfalık bölümlerinde de süslü işaretler bulunur.

Kur'ân'da her surenin başladığı sayfanın üstüne, o surenin adı ve cüz numarası yazılmıştır. Bunlar, surenin bitimine kadar her sayfanın üstünde belirtilmiştir.

Ayet numaraları, ayetlerin birbirinden ayrıldığını gösteren özel simgeler içinde verilmiştir.

Kuran'ı Kerim'deher cüz 20 sayfadır. Kuran'ı Kerim, genel yapı itibariyle ilk olarak 7 ayete denk düşen Fatiha Suresi ile başlamaktadır. Sonra Bakara Suresini içinde alır ve Kur'an-ı Kerim'de yer alan diğer 112 sure ile devam eder.

KUR'AN-I KERİM KAÇ AYETTİR?

Bilindiği gibi âyet, Kur'an cümlelerine verilen isimdir. Kur'an-ı Kerim, Hz. Peygamberden günümüze hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim üzerinde noktalama çalışmaları yapılırken âyetlerin bölünüp numaralandırılmasında bazı küçük farklılıklar olmuş; söz gelimi, bazı âlimlerin müstakil âyet olarak belirlediği bir ibare bazı âlimlerce iki âyet olarak düşünülmüş; böylece âyetlerin numaralandırılması konusunda küçük farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Her ne kadar halk arasında Kur'an'daki ayet sayısının 6666 olduğu yönünde yaygın bir söylem varsa da doğrusu bu rakamın 6236 olduğudur.

RÜYADA KUR'AN-I KERİM OKUMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada Kuran okumak, çok hayırlı bir rüya gördüğünüze delalet eder. Bolluk, bereket, zenginlik ve şifa, esenlik, ferahlık anlamlarını taşır. Rüyada kuran okuduğunu gören kişi muhteşem ve müthiştir. Rüyasında Kuran okuduğunu gören kimsenin günahları affolur. Allah katında ulvi kişilerdir ve Kuran tarafından verilen emirleri uygulanır.Kuran okumak kişinin dini emirlere uyduğu, kendisiyle gurur duyulacağı ve başının hiç derde düşmeyeceği ve mutlu bir hayatı olacağı anlamına gelmektedir.

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