Kur'an-ı Kerim'e oturan, ayak basan adam kim, tutuklandı mı?

Giyim tarzı, saçları ve ayakkabılarıyla 79 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'a benzetilen 17 yaşındaki hayranı Talha Siraç Ünlü, sosyal medyada paylaşılan skandal görüntülerinin ardından tutuklandı. Görüntülerde Ünlü'nün Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturduğu ve ayakları altına aldığı anlar yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'e ayak basan adam kim, tutuklandı mı?

KUR'AN-I KERİM'E AYAK BASAN ADAM KİM, TUTUKLANDI MI?

Giyim tarzı, saçları ve ayakkabılarıyla 79 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'a benzetilen 17 yaşındaki hayranı Talha Siraç Ünlü, sosyal medyada paylaşılan skandal görüntülerinin ardından tutuklandı. Görüntülerde Ünlü'nün Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturduğu ve ayakları altına aldığı anlar yer alıyor.

Ünlü'nün hastane önüne geldiği anlarda sosyal medyada paylaşılan bir görüntüsü ortalığı ayağa kaldırdı. Görüntülerde Ünlü'nün Kur'an-ı Kerim'in üzerine oturduğu ve ayaklarıyla ezdiği anlar yer aldı.

ÜNLÜ'DEN MONTAJ İDDİASI

Talha Siraç Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda videodaki kişinin kendisi olmadığını ve montaj olduğunu öne sürmüştü.

TUTUKLANDI

Antalya'da Kuran'ı Kerim'e saygısızlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan Ünlü, çocuk şube müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Talha Siraç Ünlü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.