Kül Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta yeni bölüm yok mu?

Gökhan Alkan, Sevda Erginci, Başak Gümülcinelioğlu, Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Güneş gibi isimleri buluşturan dizi, son olarak 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Dram türündeki yapımın merakla beklenen yeni bölümü 29 Şubat 2024 TRT 1 yayın akışı Perşembe listesinde yer almadı. Peki, Kül Masalı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu hafta yeni bölüm yok mu?

KÜL MASALI KONUSU NE?

Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge'nin Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat'ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.

KÜL MASALI 2. BÖLÜM ÖZETİ

Jale'nin köşkteki manevi varlığı ve Arat üzerindeki etkilerini görmek Özge'yi çok sarsar. Neveser, Özge ve Arat'ı ayırmanın yollarını aramaktadır. Behiye'yi de işin içine karıştıracak bir planı vardır.

Behiye ablasını çok zor durumda bırakacak bir hata yapar. Arat Özge'yi mutlu etmek ve aşkını doyasıya yaşamak isterken, Özge aşkı ile sevdiği adamın ailesi arasında sıkışıp kaldığını hissetmeye başlamıştır.

KÜL MASALI YOK MU?

Kül Masalı dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelmeyecek. Yeni bölümün neden yayınlanmadığına dair açıklama yapılmazken 2 bölüm sonunda reyting sıralamasında geride kalan dizinin yayın gününün değişmesi bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 29 ŞUBAT

06:35 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Kara Ağaç Destanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23:15 Kara Ağaç Destanı

02:05 Bir Sevdadır

04:20 Seksenler