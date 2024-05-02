Kül Masalı dizisi konusu ile dikkatleri çekerken aynı zamanda dizi hakkında yaşanan gelişmelerle de merak ediliyor. Yeni bölümü heyecanla takip ederken Kül Masalı bitiyor mu merak ediliyor. Peki, Kül Masalı final mi yapıyor? Kül Masalı bitiyor mu 2024?

KÜL MASALI KONUSU NE?

Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı (Gökhan Alkan), yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge (Sevda Erginci) ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge'nin Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi onu bir anda bir aşk masalından entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin (Gizem Güneş) zenginlik ihtirası ve Arat'ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin (Başak Gümülcinelioğlu) peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir.

KÜL MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gülcan'ın ortaya çıkışı herkes üzerinde sarsıcı bir etkiye neden olur. Annesiyle ilgili gerçekleri kendisinden sakladığı için ablasına kızan Behiye ortalıktan kaybolur. Arat Özge'ye kendini affettirmenin yolunu ararken Jale ve Özge arasında büyük bir kavga kopar. Jale Özge'ye geçmişini ve köşkte yaşadığı tüm travmaları anlatır. Jale'nin bu hareketi Neveser için bardağı taşıran son damladır artık. Jale'yi köşkten göndermek için harekete geçer. Diğer taraftan Jale, Erhan'a Leyla'nın kaybının ardındaki gerçeği anlatmak zorunda kalır. Jale'nin içine düştüğü çıkmazın sadece Leyla'nın değil, Arat ve Özge'nin hayatlarını da tehdit ettiğini öğreniriz. Nihayetinde Arat kızı Leyla'nın varlığını öğrenirken tüm bu olayların arkasındaki kişi de su yüzüne çıkar.

KÜL MASALI FİNAL Mİ YAPIYOR?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Kül Masalı 2 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanan 10. bölümü ile final yapıyor