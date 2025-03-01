Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar oruçlarını tutmaya başladılar. Ramazan'da yanıtı en çok merak edilen soruların başındaKüfretmek orucu bozar mı? sorusu geliyor. Peki, Küfretmek orucu bozar mı?

ORUCU BOZAN HALLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

KÜFRETMEK ORUCU BOZAR MI?

Küfür etmek orucu bozmaz. Çünkü oruç, teknik olarak yeme, içme ve cinsel ilişki gibi fiillerle bozulur. Küfür etmek bu fiiller arasında yer almaz. Ancak küfür, İslam'da günah kabul edilen bir davranıştır.

Oruçlu iken küfür etmenin diyanet tarafından yorumu da kişiler tarafından merak edilmektedir. Diyanete göre küfür etmek orucu bozmaya neden olabilir. Müslüman bir şahsın her koşulda iyilik yapması, saygılı olması ve kötü davranışlardan uzak durması gerekmektedir.