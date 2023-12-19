Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman başlıyor?

TRT 1'in sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Salı günü 6. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Her Salı TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 6. BÖLÜM 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Yeni bölüm (6. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM (6. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi her Salı TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam (19 Aralık) saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1'nin sevilen dizisi "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" her Salı akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi " bu akşam, 19 Aralık saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI KİMLER?

Güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyonu ile sezonun en iddialı işi olan "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi"nin başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer paylaşıyor. Dizide ayrıca Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, Seda Yıldız gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yönetmen koltuğuna Sedat İnci otururken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ KONUSU NE?

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, "Cihana adalet Kudüs'e hürriyet" anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri'nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs'ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar'a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin'e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar'a yardıma gider. Selahaddin'i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan'ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan'a gittiği için cezalandırılacak mıdır?