YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni ölüm izleme linki var mı?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER OLUR?

Ahit sandığını ele geçiren Avram, Sultan Nureddin'in öldürülme emrini vermiştir. Nureddin'i kurtarmak için harekete geçen Selahaddin tüm çabalarına rağmen başarılı olamamıştır. Sultan Nureddin, Gregor tarafından ağır yaralanmış ve ırmağa düşmüştür.

Selahaddin, ağır yaralarına rağmen Sultan Nureddin'in peşinden ırmağa atlar. Sultan Nureddin'in ağır bir yarayla ırmağa düşmesi haberi sarayda bomba etkisi yaratır. Bu arada Mevdud, harekete geçer ve Nureddin'in kaybolduğu yerde aramalar yapılır. Selahaddin ise düştüğü ırmaktan çıkmayı başarsa da ağır yaralıdır. Her şeye rağmen Nureddin'i aramaya koyulur.

Mevdud, aramaları neticesinde Sultan Nureddin'in öldüğüne hükmeder. Bunun üzerine ağabeyinin intikamını almak ve devletin kargaşaya düşmesini önlemek adına tahta çıkmak için harekete geçer. Fakat Selahaddin bu noktada yetişir ve Sultan Nureddin'in yaşadığını söyler. Onu ne pahasına olursa olsun bulmaları gerekmektedir. Mevdud, Selahaddin'in bu tavrını kendisine karşı bir komplo olarak değerlendirir. Selahaddin'le aynı fikirde olan Şirkuh, Isfahani ve Melike'yi saraydan gönderir. Bu hareket devlette ikiliğe yol açar.

Tüm bu olayların müsebbibi olan Avram ise nihai hedefine yaklaşmakta olduğunu düşünüyordur. Artık ahit sandığı ondadır. Elinde bulundurduğu ekonomik ve askeri güçle harekete geçecek ve iç çalkantıların başladığını bildiği Zengi Devletinin başşehri olan Şam'ı düşürmek için elinden geleni yapacaktır.

Yokluğu büyük çalkantılara sebebiyet veren, yöneticilerin birbiriyle çatışmasına yol açan Sultan Nureddin yaşıyor mudur? Bulunabilecek midir? Giderek yaklaşmakta olan Haçlı-Yahudi koalisyonu tehlikesi, Şam'ı düşürebilecek midir? Avram yıllardır özlemini kurduğu büyük emeline ulaşabilecek midir? Tüm bunlara karşılık tahtı gasp eden Mevdud hangi karışıklıklara yol açacaktır? Selahaddin, Zengi Devletini içine düştüğü çıkmazdan kurtarabilecek midir?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Günce gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Televizyon Gündem Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Güç Birliği Partisi kaç oy aldı? 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Güç Birliği Partisi oy sayısı kaç? Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Balıkesir'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Balıkesir Yerel Seçim sonuçları! Fenerbahçe sevkler kaç maç ceza alacak? Osayi Samuel, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat kaç maç ceza alacak? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Aydın'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Aydın Yerel Seçim sonuçları! Kızıl Goncalar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ömer 51. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Nisan Ömer yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yaban Çiçekleri 3. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1 Nisan Yaban Çiçekleri yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Atla Gel Şaban filmi hangi yıl, nerede çekildi? Atla Gel Şaban filminin konusu nedir? Atla Gel Şaban oyuncu kadrosu! Atla Gel Şaban konusu ne, oyuncuları kimler, film nerede çekildi? Atla Gel Şaban filmi hangi il ve ilçede çekildi, hangi yıl yapımı? Hipodrom nerede? Atla Gel Şaban filmi nasıl bitiyor? Atla Gel Şaban final sahnesi İZLE! Atla Gel Şaban sonunda ne oluyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title