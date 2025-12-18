Küçükken 'Doktor olacağım' diyen çocuğun mesleği

Ağrı'da yıllar önce yapılan bir sokak röportajında, gelecekte doktor olmak istediğini söyleyen küçük çocuğun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

DOKTOR OLMAK İSTERKEN BERBER OLDU

Arşivden çıkan videoda büyük bir kararlılıkla idealini anlatan çocuğun, aradan geçen yıllar içinde hayata atılarak berberlik mesleğini seçtiği ortaya çıktı. Kendi çocukluk halini ve verdiği iddialı cevabı yıllar sonra izleyen adam, o anları kahkahalarla karşıladı.