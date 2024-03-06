İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Kübra Dursun kimdir? İYİ Parti İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı Kübra Dursun kimdir?

İYİ PARTİ İSTANBUL KADIKÖY ADAYI KİM?

İYİ Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Kübra Dursun oldu.

KÜBRA DURSUN KİMDİR?

Acıbadem Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek lisansına başladım. Acıbadem Üniversitesi'nde lisans eğitimimi alırken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak Kasımpaşa Çocuk Yuvası, Okmeydanı Darülaceze Huzurevinde eş zamanlı olarak çocuklar ve yaşlılar ile psikoeğitim çalışmaları yaptım. Devlet koruması altındaki çocuklar ve 18 yaş altı cezaevinden çıkmış çocuklar ile 4 yıl çalışma fırsatı buldum. İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'nde Uzm. Dr. Ali ÖZKAN'ın yanında 6 ay poliklinik stajı yaptım. Madde bağımlılığı, depresyon, kişilik bozuklukları başta olmak üzere ayakta tedavi ve yatan hasta görme imkanı buldum. Lisans eğitimimin zorunlu stajını Yağmur Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde stajyer psikolog olarak tamamladım. Bunun yanında birçok özel klinikte çocuk, ergen ve yetişkin alanında çalışan hocalarımdan istifade etme fırsatım oldu.

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.