Team Binance TR adına yarışan Kübra Denizci Keskin, 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası sezonunu iki kategoride Türkiye ikinciliğiyle kapattı. Sezon boyunca co-pilotu Kerem Deveci ile mücadele eden Denizci Keskin, yarışların tamamlanmasıyla birlikte RC5 sınıfında ve kadın pilotlar kategorisinde sezon sonu klasmanının ikinci sırasında yer aldı.

Şampiyonanın yedinci ve son ayağı olan Orhan Yüce 46. İstanbul Rallisi, 13–15 Kasım tarihlerinde İstanbul Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlendi. TOSFED İstanbul Park’taki seyirci özel etabını da içeren organizasyonda Denizci Keskin ve Deveci, RC5 sınıfında üçüncülüğe ulaştı. Denizci Keskin, kadın pilotlar kategorisini de üçüncü sırada tamamlayarak sezonun son yarışından iki dereceyle ayrıldı.

Sezon boyunca elde edilen dereceler iki Türkiye ikinciliği getirdi

Denizci Keskin’in sezon içindeki sonuçları arasında, Eskişehir Rallisi’nde kazandığı kadın pilotlar birinciliği de yer aldı. Eskişehir’de RC5 sınıfında da üçüncü olan sporcu, İstanbul’daki finalin ardından Türkiye Ralli Şampiyonası’nı her iki kategoride ikinci sırada tamamladı.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, sezon sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi: “Kübra Denizci Keskin ve Kerem Deveci’yi sezon boyunca gösterdikleri emek ve elde ettikleri dereceler için kutluyorum. İki kategoride Türkiye ikinciliği, hazırlığın, kararlılığın ve ekip çalışmasının değerini ortaya koyuyor. Binance TR olarak bu sezon Kübra’nın mücadelesine destek vermekten mutluluk duyduk. Kübra’nın başarılarının motor sporlarına ilgi duyan daha fazla kadını cesaretlendirmesini diliyoruz.”

“İki Türkiye ikinciliğiyle sezonu kapatmak büyük mutluluk”

Sezonu değerlendiren Kübra Denizci Keskin ise şunları söyledi: “Sezonu iki kategoride Türkiye ikinciliğiyle tamamlamak benim için büyük mutluluk. Bu sonuçta Kerem’le birlikte verdiğimiz emeğin ve tüm ekibimizin katkısı var. İstanbul’dan da iki dereceyle ayrılmak güzel bir kapanış oldu. Sezon boyunca yanımızda olan Binance TR’ye ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum.”