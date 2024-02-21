Küba nerede? Küba para birimi nedir? Küba vize istiyor mu?

Küba, Karayipler Denizi'nde Büyük Antiller olarak adlandırılan adalar grubunda yer alır. Yucatan Yarımadası'na yakın konumuyla Meksika Körfezi'ne komşudur. Tarihi ve kültürü bir hayli eski olan Küba içerisinde çeşitli kültürleri barındıran bir ülke. Özellikle sağlık alanındaki başarılarıyla tanınırlar. Peki, Küba nerede? Küba para birimi nedir? Detaylar haberimizde...

KÜBA NEREDE?

Tropikal iklimi, renkli sokakları ve zengin kültürel mirasıyla Küba, Karayipler'de yer alan bir adadır. Eğer Küba'yı ziyaret etmeyi düşünüyorsanız, önceden bazı temel bilgilere sahip olmak oldukça faydalı olacaktır. Küba, Karayipler Denizi'nde Büyük Antiller olarak adlandırılan adalar grubunda bulunur. Yucatan Yarımadası'na yakın konumuyla Meksika Körfezi'ne komşudur.

KÜBA PARA BİRİMİ NEDİR?

Küba'da iki farklı para birimi kullanılmaktadır. Yerli halkın kullandığı para birimi Küba Pesosu (CUP) olarak adlandırılır. Turistlerin kullandığı ise Çevrilebilir Peso (CUC) olarak bilinen dövizdir. Ancak, 2021 itibarıyla Küba hükümeti, CUC'u aşamalı olarak kaldırmayı planlamaktadır. Dolayısıyla, Küba ziyaretiniz sırasında para birimleriyle ilgili güncel bilgilere dikkat etmek önemlidir.

KÜBA HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Küba'da İspanyolca resmi dil olarak konuşulmaktadır. Adanın coğrafi konumu nedeniyle Kuzey Amerika kıtasında yer alır ve Karayipler Denizi'ne hakimdir. Küba, sosyalist bir devlet yapısıyla yönetilir ve tek parti rejimiyle idare edilmektedir.