Krom madeninde ne oldu? Göçük altında kalan var mı?

Erzincan'da altın madeninde yaşanan facianın ardından bir kötü haber de Elazığ'dan geldi. Maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçinin toprak altında kaldığı ifade edilirken, bölgeye AFAD ve UMKE dahil çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi. Krom madenin d e ne oldu? Göçük altında kalan var mı? İşte detaylar...

KROM MADENİNDE NE OLDU?

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN VAR MI?

Katıldığı canlı yayında gelişmeyle ilgili bilgileri paylaşan Elazığ Valisi Ömer Toraman "Krom madeninde göçük yaşandı. 4 işçiden 1'i kurtarıldı. Kurtarılan işçinin durumu iyi. 3 işinin göçük altından çıkartılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.