Kral Kaybederse 26. bölüm tek parça HD izleme linki var mı?

Aşkın sadakatsizlikle sınandığı, kudretin kırılganlığa dönüştüğü ve en güçlü görünenin bile kaybedebileceğini gösteren bu hikâye, izleyicisini ilk dakikalardan itibaren içine çekmeyi hedefliyor. "Kral neyi kaybedecek?" sorusunu merkezine alan dizi, her bölümde merakı diri tutarak seyirciyi yeni olaylara sürüklüyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya'ya; Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi yetenekli isimler eşlik ediyor.

KRAL KAYBEDERSE GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ, HANGİ ESERDEN UYARLANDI?

Ekranlara damga vuran Kral Kaybederse, ünlü yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Yazarın terapi sürecinde dinlediği gerçek yaşam öykülerinden ilham alarak kaleme aldığı roman, kurguyla gerçeği ustalıkla harmanlayan etkileyici bir yapıttır. İnsan ruhunun derinliklerine inen anlatımıyla öne çıkan eser, dizinin psikolojik temellerine yön verir ve karakterlerin iç dünyasını güçlü bir biçimde yansıtır.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCU KADROSU

İhanet, tutku ve güç mücadelesiyle örülü bu iddialı yapım, usta oyuncu kadrosuyla da büyük ses getiriyor. Başrollerde Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya yer alıyor. Onlara eşlik eden deneyimli isimler arasında Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz bulunuyor.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU

Kral Kaybederse, hırsın, aşkın ve ihanetiyle sınanan ilişkilerin merkezinde geçen çarpıcı bir hikâyeyi konu alıyor. Dizi, başarı ve güçle dolu yaşamı yavaş yavaş çöken Kenan Baran'ın hikâyesini anlatıyor. Onun yıkılışı sadece kendi hayatını değil, çevresindekilerin kaderini de değiştiriyor. Sürprizlerle dolu bu hikâye izleyiciyi şu sorunun peşine düşürüyor: "Gerçek bir kral neden kaybeder?" Dizi, Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

KARAKTERLER

KENAN BARAN – HALİT ERGENÇ

Güç, karizma ve çekiciliğin vücut bulmuş hali… Her şeye sahip olabileceğine inanan Kenan, çevresindekiler üzerinde büyüleyici bir etki bırakır. Ancak zafer tutkusunun ardında, kaybetmekten korkan kırılgan bir ruh gizlidir.

HANDAN – ASLIHAN GÜRBÜZ

Kenan'ın zarif ve duygusal eşi. Sevgiye duyduğu derin ihtiyaç onu eşine bağımlı kılmıştır. Ancak aldatıldığını öğrendiğinde, hayatını kökten değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır.

FADİ – MERVE DİZDAR

Zorlu bir geçmişten gelen, inatçı ve mücadeleci bir kadın. Ailesine daha iyi bir gelecek sunma hayaliyle çabalarken Kenan'la tanışması, hayatında geri dönüşü olmayan bir döneme kapı aralar.

ÖZLEM – NİLPERİ ŞAHİNKAYA

Handan'ın en yakın dostu. Dışarıdan güçlü ve cazibeli görünse de içinde derin bir boşluk vardır. Yasaklara olan ilgisi, onu karmaşık bir duygusal çıkmaza sürükler.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Fadi'nin Kenan'a "hayır" dediği gecenin ardından hayat, iki taraf için de bambaşka bir yöne savrulur. Reddedilmeyi ilk kez yaşayan Kenan, yaşadığı şokun etkisiyle hastaneye kaldırılır. Doktorların "kalp krizi değil, yoğun stres" teşhisine rağmen Kenan, inkâr içindedir. Öte yanda, Doktor Hanım'a giden Fadi, yıllardır sevdiği adam tarafından nasıl tüketildiğini anlatırken Kenan'ın artık kendisi için "ölü" olduğunu söyler. Ancak bu süreçte Kenan'ın ısrarları dinmez; Fadi'nin evini gözetletmeye kadar varan saplantılı bir hale gelir. Bununla birlikte Kenan, iş dünyasındaki krizleri de bu zorlu süreçle birlikte yaşar. Handan ve Neslihan, Kenan'ı psikiyatriste götürmek için plan yaparken Kenan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Fadi'nin hayatında başka biri olduğuna inanmaya başlar.