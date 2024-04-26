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Kral Charles öldü mü, sağlık durumu nasıl? Cenaze planları güncellendi

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Şubat ayında prostat büyümesi için ameliyat olan Charles'ın operasyondan birkaç gün sonra kanser teşhisi aldığı açıklanmıştı. Peki, Kral Charles öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Kral Charles öldü mü? Şubat ayında prostat büyümesi için ameliyat olan Charles'ın operasyondan birkaç gün sonra kanser teşhisi aldığı açıklanmıştı. Peki, Kral Charles öldü mü, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

KRAL CHARLES ÖLDÜ MÜ?

Kanser tedavisi gördüğü açıklana İngiltere Kralı Charles'ın sağlık durumu kötüleştiği için saray yetkilileri, cenaze planlarını düzenli olarak güncellemeye başladı. Kral Charles'ın yardımcıları "Operasyon Menai Köprüsü" adını verdikleri cenaze planlarını düzenli olarak gözden geçiriyor.

Kraliyet ailesinin yakın bir dostu olduğunu belirten kaynak, "Her şeyi deniyorlar, herkes iyimser olmaya çalışsa da durumu gerçekten açıkladıklarından da kötü" dedi. Ancak saray, Kral'ın tıbbi süreci hakkında sessiz kalmayı sürdürüyor.

Kral Charles öldü mü, sağlık durumu nasıl? Cenaze planları güncellendi

Perde arkasında, Kral Charles'ın yardımcıları "Operasyon Menai Köprüsü" adını verdikleri cenaze planlarını düzenli olarak gözden geçiriyor. Eski bir personel, "Planlar güncelleniyor, Kral'ın kanser teşhisi aldığı düşünüldüğünde bu beklenen bir durum. Ancak planların dolaşıma girmesi kesinlikle dikkatleri yoğunlaştırdı" dedi.

Cenaze planı, Kraliçe Elizabeth'in cenazesini bir rehber olarak kullanarak Charles'ın cenazesinin daha sorunsuz gerçekleşmesini sağlamak amacıyla hazırlandı. Askeri yetkililer, güncellemelerin standart prosedür olduğunu ve bunun üzerine bir şeyler okumanın yanlış olacağını belirtti.

Kraliyet ailesinin her üyesinin, köprü isimleriyle kodla kategorilendirilmiş güncel cenaze planları bulunuyor. Kral Charles için bu plan "Operasyon Menai Köprüsü" olarak adlandırılıyor.

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