Kral Charles kanser mi, hastalığı nedir? Kral 3. Charles sağlık durumu nasıl? sorularına yanıt aranıyor. Kral Charles'a kanser teşhisi konuldu. Ancak, doktorlar erken teşhisin yapıldığını ve prognozunun olumlu olduğunu vurguladı. Kralın moralinin yüksek olduğu ve günlük işlerine geri dönmek için kararlı olduğu ifade edildi. Kral Charles kanser mi, hastalığı nedir? Kral 3. Charles sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizdedir...

KRAL CHARLES KANSER Mİ?

Kral Charles'ın son hastane ziyareti sonrasında yapılan testlerde, iyi huylu prostat büyümesine yönelik bir kanser türüne rastlandığı belirtildi. Ancak açıklamada, hangi tür kanser olduğuna dair detay verilmezken, prostat kanseri olmadığının altı çizildi.

KRAL CHARLES SAĞLIK DURUMU NASIL?

İngiltere Kralı III. Charles'a kanser teşhisi konulduğu Buckingham Sarayı tarafından duyuruldu. Kral'ın tedavi süreci başlamış olup, resmi devlet görevlerine devam ederken halka açık etkinliklere katılmayacağı bildirildi. Kral, kanser tedavisi süresince evinde dinlenmeyi tercih ederek geceyi orada geçirdi.

KRAL CHARLES'IN HASTALIĞI NEDİR?

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kral III. Charles ile düzenli olarak iletişim halinde olduklarını belirtti. Haberin kendisini şok ettiğini ifade eden Sunak, Kral'a erken teşhisin önemine vurgu yaparak en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diledi.