Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ), Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adayların girdiği bir sınavdır. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen bu sınav, çeşitli eğitim düzeylerine göre farklı kategorilere ayrılıyor. Birçok kişi KPSS Ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınavı hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, KPSS sınavları ne zaman? KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak?

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim için başvurular 18 - 30 Temmuz tarihleri arasında alınıyor.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak.