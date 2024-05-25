KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024? #128196

Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlar, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ( Öabt ) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavı yakından takip ediliyor. Peki, KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2024

KPSS NE ZAMAN?

2024 KPSS Lisans Sınavı için 3 Mayıs – 15 Mayıs tarihleri arasında başvurular alınacak. Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi 1. Gün sınavları 20 Temmuz'da, Alan Bilgisi 2. Gün sınavları 21 Temmuz'da yapılacak. Son olarak ÖABT ise 4 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.

Ön Lisans sınavı için başvurular ise 13 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak. 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sınava ilişkin sonuçlar 20 Eylül'de ilan edilecek.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.