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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (https://ais.osym.gov.tr/)

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KPSS Ön Lisans sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler. Adaylar, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı ) sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) Ön Lisans sınavı, Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te başlayan sınavda, adayların 130 dakika içinde 120 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testlerini yanıtlamaları bekleniyor. Peki, KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavının sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

KPSS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? (https://ais.osym.gov.tr/)

KPSS ÖN LİSANS SORU KİPTAÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Önlisans soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. 1 Eylül 12:25'te sona eren sınavın ardından ÖSYM tarafından sınav soru ve cevaplarının erişime açılması bekleniyor.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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