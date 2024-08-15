KPSS ön lisans sınavı ne zaman, hangi gün 2024? KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı?

Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) ön lisans sınavı ne zaman, saat kaçta olacağı adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS ön lisans sınav ücretleri ve KPSS ön lisans sınav tarihi merak ediliyor. 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı ne zaman olacağı merak ediliyor. KPSS ön lisans sınav ücreti ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2024 KPSS Önlisans sınavı, 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav giriş yerleri ise henüz adayların erişimine açılmadı.

KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANIR?

KPSS Önlisans sınav sonuçları, 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.