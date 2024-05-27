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KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim, Lise, DHBT başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2024 KPSS ne zaman?

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2024 KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim, Lise ve DHBT sınavlarına başvuru tarihleri ve başvuru ücretleri hakkında bilgi arayışı devam ediyor. KPSS sınavına katılmak isteyen adaylar, başvuru tarihlerini ve ücretlerini merak ediyorlar.

ÖSYM, KPSS ile ilgili başvuru, sınav ve sonuç tarihlerinin duyurusunu yaptı. KPSS lisans başvuru işlemleri sona erdikten sonra, KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT sınavları ilgi odağı haline geldi. Peki, KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim, Lise, DHBT başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2024 KPSS ne zaman? Detaylar haberimizde!

KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

  • KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
  • KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
  • KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim, Lise, DHBT başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2024 KPSS ne zaman?

2024 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim, Lise, DHBT başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2024 KPSS ne zaman?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.
  • KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.
  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim, Lise, DHBT başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2024 KPSS ne zaman?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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