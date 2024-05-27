KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim, Lise, DHBT başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2024 KPSS ne zaman?

ÖSYM, KPSS ile ilgili başvuru, sınav ve sonuç tarihlerinin duyurusunu yaptı. KPSS lisans başvuru işlemleri sona erdikten sonra, KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim ve DHBT sınavları ilgi odağı haline geldi. Peki, KPSS Ön Lisans, Ortaöğretim, Lise, DHBT başvuru tarihi ne zaman, başvuru ücreti ne kadar? 2024 KPSS ne zaman? Detaylar haberimizde!

KPSS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?