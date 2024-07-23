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KPSS ÖABT Sınavı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Yerleri Açıklandı Mı?

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KPSS Öğretmen Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak ediliyor. Ayrıca, adaylar sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını da sorguluyor. Bu konuda resmi duyuruları takip etmek önem taşıyor.

Kpss Öabt, öğretmen adaylarının girdiği önemli bir sınavdır. 2024 KPSS ÖABT sınav tarihi ve saati, ÖSYM tarafından belirlenmiş olup, genellikle sınav takvimiyle birlikte duyuruluyor. Sınav yerleri ise sınav tarihinden birkaç hafta önce ÖSYM'nin resmi internet sitesinde açıklanıyor. Peki, KPSS ÖABT ne zaman? ÖABT sınavı saat kaçta? Öğretmen Alan Bilgisi Testi sınav yerleri açıklandı mı?

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

KPSS ÖABT sınavı 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS ÖABT Sınavı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Yerleri Açıklandı Mı?

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA?

KPSS ÖABT saat 10:15'te uygulanmaya başlayacak.

KPSS ÖABT Sınavı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Yerleri Açıklandı Mı?

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belgesi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden öğreniliyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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