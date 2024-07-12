KPSS Lisans sınava giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınavı saat kaçta başlayacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) süreci, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika, eğitim bilimleri oturumu için ise 100 dakika cevaplama süresi verilecek. Peki, KPSS Lisans sınava giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınavı saat kaçta?

KPSS LİSANS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS) süreci, 14 Temmuz'da yapılacak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarıyla başlayacak.

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 10.15'te başlayacak. KPSS Lisans sınavı 120 sorudan oluşacak genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

KPSS SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI