Üye Girişi
Haberler

KPSS hangi soru iptal edildi, kaç soru iptal edildi?

KPSS hangi soru iptal edildi, kaç soru iptal edildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumunda iptal edilen dört soru, sınav sonuçlarının yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yargı kararı doğrultusunda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde iptal edilen soruların puanlamadan çıkarıldığını ve adayların puanlarının yeniden hesaplanarak güncellenmiş sonuçların aday erişimine açıldığını açıkladı. Peki, KPSS hangi soru iptal edildi?

Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 3. ve 29. sorular ile Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 33. ve 36. soruların iptal edildiği açıklandı. Peki, KPSS hangi soru iptal edildi, kaç soru iptal edildi?

KPSS HANGİ SORU İPTAL EDİLDİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 14 Temmuz'da yapılan KPSS sınavında 4 sorunun yargı kararıyla iptal edildiğini ve sınav puanlarının yeniden hesaplandığını duyurdu.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 14 Temmuz'da yapılan 2024-KPSS Lisans'ın Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 3. ve 29. sorular ile Genel Kültür-Genel Yetenek oturumunda yer alan Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 33. ve 36. sorular, yargı kararları gereği iptal edilerek yeniden değerlendirmesi yapıldı.

Adaylar, yargı kararı gereği yapılan değerlendirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

YENİ KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

Duruşmada sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benim Babam Bir Kahraman filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Benim Babam Bir Kahraman filmi ne zaman, nerede çekildi? Trabzon çikolatası nedir, nerede satılır? 8 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Akrep, Yengeç, Terazi burcu yorumu! 8 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Yunus Akgün Barcelona'ya mı gidiyor? KPSS ön lisans sonuçları değişti mi? KPSS hangi soru iptal edildi, kaç soru iptal edildi? KPSS sonuçları değişti mi? YouTube Premium zam geldi! YouTube zamlı paket fiyatları ne kadar, kaç TL? Narin davası ne oldu? Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman? CANLI ALTIN KURU | 7 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.