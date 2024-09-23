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KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı!

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı!
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2024 KPSS DHBT sonuçlarına dair merak devam ediyor. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. ÖSYM'nin sorgulama ekranı üzerinden sonuçlara ulaşılabilecek. ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre, sonuçlar genellikle sınavın tamamlanmasından birkaç hafta sonra açıklanıyor. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

2024 KPSS DHBT sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi büyük bir merakla takip ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak duyurunun ardından, sonuçlar resmi sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemine giriş yaparak sonuçlarını kolayca öğrenebilecekler. Peki, KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı!

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Tarafından uygulanan KPSS DHBT sınavının sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulayabilecek.

KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'nın (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10) aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı.

KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı!

KPSS DHBT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS DHBT SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçların açıklanmasının ardından sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ÖSYM şifresi ve T.C. kimlik numarası ile yapılacak.

DHBT SONUCU SORGULAMA EKRANI

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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