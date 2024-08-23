Kpss lisans sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar, aldıkları puanla nereye girebileceğini araştırmaya başladı. KPSS (Lisans) puanlarıyla kamu kurumlarına yerleşim ve memur olma durumu, her yılın alım ilanlarına ve başvuru şartlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, KPSS 60,61,62,63,64,65,70,75,80 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS (Lisans) kaç puanla, nerelere girilir?

KPSS 50,55,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 PUANLA NEREYE GİDİLİR?

Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açıldı. KPSS Lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.

ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS LİSANS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

2024 KPSS sınavı sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntülenebilecek.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, kamu personeli alımlarına yönelik olarak açılan ilanlar doğrultusunda başvurularını yapabilirler. Bu başvurular, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir. Kamu personeli alımına dair başvuruların nasıl yapılacağı ve hangi belgelerin gerekli olduğu hakkında bilgi edinmek için KPSS tercih kılavuzuna başvurulması gerekmektedir.