Üye Girişi
Haberler

KPSS 2024 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024 için adaylar, sınav yerlerinin ve giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavın yerleri ve giriş belgelerinin ne zaman duyurulacağı gündeme geliyor. Peki, KPSS 2024 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak?

ÖSYM tarafından yapılan KPSS 2024 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak? merak ediliyor. 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınan KPSS başvurularının ardından sınav sonuçları yaklaşıyor. KPSS 2024 sınav yerleri açıklandı mı?

KPSS 2024 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav yerleri henüz belli değildir. Konuyla ilgili duyuru yapıldığında, detayları haberimizde yer alacaktır.

KPSS 2024 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak?

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2024-KPSS Lisans sınavları takvimi belli oldu. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları 14 Temmuz 2024'te saat 10:15'te gerçekleştirilecek.

Alan Bilgisi sınavları ise iki gün sürecek. Birinci gün sınavları 20 Temmuz 2024'te saat 10:15'te, ikinci gün sınavları ise 21 Temmuz 2024'te saat 10:15'te yapılacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos 2024'te saat 10:15'te uygulanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ösym KPSS Gündem Eğitim Genel Haberler

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

 File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Bakmadan Geçme

Sokak hayvanları yasası nedir? Sokak köpekleri uyutulacak mı? 2024 TBMM'de sokak hayvanları kanun teklifinde son durum! 25 Haziran Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 25 Haziran burç yorumları nedir? 2024 Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman Erbaş başvuru şartları neler? CANLI maç izle! (EURO 2024 MAÇLARI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Haziran EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? KPSS 2024 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak? Adalar'da otobüs kaç TL 2024? İETT Adalar taksi, minibüs ve otobüs ne kadar? Adalarda toplu ulaşımda akbil geçiyor mu? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Yiğit İnandı kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa ile Yiğit İnandı evleniyor mu? 9. Yargı Paketi taslağı ne zaman çıkıyor? 9. Yargı Paketinde af var mı, içeriği nedir? BİM AKTÜEL KATALOĞU 24-26 HAZİRAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! LGS sonuçları açıklandı mı 2024? MEB LGS sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılıyor? Menengiç kahvesi nedir, faydaları neler? Menengiç kahvesi nasıl yapılıyor? Çağatay Ulusoy'un sevgilisi kim? Çağatay Ulusoy'un yeni sevgilisi Gizem Coşar kimdir, kaç yaşında? MEB 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları hangi tarihte belli olacak? Aşure günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen 'Azmanbüs' açıklaması

Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title