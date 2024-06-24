KPSS 2024 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak?

ÖSYM tarafından yapılan KPSS 2024 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak? merak ediliyor. 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınan KPSS başvurularının ardından sınav sonuçları yaklaşıyor. KPSS 2024 sınav yerleri açıklandı mı?

KPSS 2024 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav yerleri henüz belli değildir. Konuyla ilgili duyuru yapıldığında, detayları haberimizde yer alacaktır.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2024-KPSS Lisans sınavları takvimi belli oldu. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavları 14 Temmuz 2024'te saat 10:15'te gerçekleştirilecek.

Alan Bilgisi sınavları ise iki gün sürecek. Birinci gün sınavları 20 Temmuz 2024'te saat 10:15'te, ikinci gün sınavları ise 21 Temmuz 2024'te saat 10:15'te yapılacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos 2024'te saat 10:15'te uygulanacak.