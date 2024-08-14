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Köşeyi Dönen Adam filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Köşeyi Dönen Adam filmi ne zaman, nerede çekildi, konusu gerçek mi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Köşeyi Dönen Adam filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Köşeyi Dönen Adam konusu, özeti ve Köşeyi Dönen Adam oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Köşeyi Dönen Adam filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Köşeyi Dönen Adam filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Köşeyi Dönen Adam filmini izleyecek olanların merak ettiği Köşeyi Dönen Adam konusu nedir, Köşeyi Dönen Adam oyuncuları kimler ve Köşeyi Dönen Adam özeti gibi konuları inceliyoruz.

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir şekerleme firmasında odacı olarak çalışan ve kurtuluşunu gazetelerin verdiği lotarya kuponlarına bağlayan Adem (Kemal Sunal) ev sahibi Hacı Ömer (Ali Şen)'in kızı Şükran (Meral Orhonsay)'a aşıktır.

Adem, ABD'deki amcasından büyük bir miras kaldığı haberinin duyulması üzerine mahallesinde ve çalıştığı yerde günün adamı olur. O zamana kadar kızı Şükran'ı vermeye razı olmayan babası Hacı Ömer, Adem'i damat olarak kabul eder. Bir süre sonra beklenen miras Amerika'dan bir sandıkla gelir. Ancak sandığın içinden çıkan eşektir. Mirastan beklentisi olanların Adem'e sırt çevirmesi üzerine Adem Mister adını verdiği eşeğin karnında dev bir elmas olduğu yalanını söyler.

Film Adem'in çevresindeki kişilerin iki yüzlülüğü ve para için herşeyi yapabileceklerini anlatır. Geleceğini gazete kuponları, lotarya çekilişleri, spor toto ve piyango biletlerine bağlayan Adem'e bir hayal dünyasında yaşadığını söyleyen tek kişi ise şirketteki çay ocağında çalışan ve komşusu olan Halil (Macit Koper)'dir. "Bizim gibilere çalışmadan kazanılmış paradan hayır gelmez, arkadaş" diyen Halil, şirketten ayrılır ve bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlar.

KÖŞEYİ DÖNEN ADAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Ali Şen · Hacı Ömer (ses. Rıza Tüzün)

Meral Orhonsay · Şükran (ses. Ayşin Atav)

Necla Soylu · Müjde (ses. Ayşegül Devrim)

Özcan Özgür · Erol (ses. Zafer Önen)

Nejat Gürçen · Kılıbık Latif (ses. Ünal Gürel)

Sami Hazinses · Sarhoş Rıfkı (ses. Gazanfer Özcan)

Necdet Yakın · Lotaryacı Rıza (ses. Rıza Pekkutsal)

Macit Koper · Halil (ses. Esen Günay)

Gülten Ceylan · Halil'in eşi (ses. Gülçin Akçay)

Asım Par · Tanju (ses. Erhan Yazıcıoğlu)

Reşit Çıldam · Muhtar (ses. Timuçin Caymaz)

Muadelet Tibet · Safiye (ses. Güler Ökten)

Hüseyin Kutman · Mennan (ses. Dinçer Çekmez)

Zeki Sezer · Sofu Şadi (ses. Devrim Parscan)

Orhan Aydınbaş · Zampara Mithat (ses. Saltuk Kaplangı)

Kemal Sunal'un unutulmaz filmlerinden biri olan Köşeyi Dönen Adam'ın çekimleri İstanbul Beşiktaş ve diğer semtlerinde yapıldı.

Osman Demir
Osman Demir
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