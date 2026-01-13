Haberler

Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi

Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kıyı erozyonu neticesinde Karadeniz'e kıyısı olan arsanın istinat duvarı yıkıldı. Bir günde yaklaşık 50 metre çekilen deniz, bölgede bulunan taşınmazlar için de tehdit oluşturdu.

  • Sakarya'nın Karasu ilçesinde kıyı erozyonu nedeniyle Karadeniz yaklaşık 50 metre çekildi.
  • Kıyı erozyonu bölgedeki bir arsanın istinat duvarını yıktı ve taşınmazlar ile bölge halkı için tehdit oluşturdu.
  • Karasu Mahallesi sakini Serpil Yüksel, denizin yola kadar çıktığını ve evlerin su almasından korktuklarını belirtti.

Sakarya'nın Karasu ilçesi Karasu Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde olumsuz hava şartları ve denizin şiddetli dalgaları sebebiyle kıyı erozyonu meydana geldi.

DENİZ BİR GÜNDE 50 METRE ÇEKİLDİ

Bölgede bulunan bir arsanın istinat duvarı dalgaların tahribatına dayanmayarak yıkıldı. Kıyı erozyonuyla birlikte Karadeniz yaklaşık 50 metre çekildi. Bölgedeki arsanın bir kısmını alan ve yola yaklaşan erozyon, taşınmazlar ve bölge halkı için tehdit oluşturdu.

"DENİZ YOLA KADAR ÇIKTI"

Karasu Mahallesi sakini Serpil Yüksel, "Sabahlara kadar uyuyamıyoruz evlerimizi su alacak. Deniz yola kadar çıktı. Bundan sonra ne olacak, bilmiyorum. Yetkilerin bir şekilde buraya gelip ne yapmaları gerektiğini bildirmeleri gerekiyor. Bizim tek başımıza yapabileceğimi bir olay da değil bu" dedi.

"KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Yüksel ayrıca "Korku içinde yaşıyoruz. Belediyenin de buraya bir el atıp yetkililerin bakması gerekiyor. Dün sabah başladı ve akşama kadar bu alanı aldı.

Deniz bugün duruldu. Durulmasa, tekrar olsa herhalde artık evlere veya iş yerlerine kadar sular girecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
