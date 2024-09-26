Kör Nokta dizisinde oyuncuların uyumu dikkat çekerken, tanıtımda yer alan sahneler, izleyicilere güçlü bir hikaye ve oyunculuk performansı vadetti. Sosyal medyada da dizinin konusu ve karakterler büyük beğeni topladı.Kör Nokta SON BÖLÜM izle! ATV Kör Nokta 2. bölüm izleme linki var mı?

KÖR NOKTA KONUSU NE?

Kör Nokta; suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikayesidir. Ama bu savaşın galibinin de mağlubunun da tek bir belirleyeni olacaktır; aşk...

KÖR NOKTA OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz, Çağla Boz paylaşırken, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik, Kürşat Alnıaçık, Ruhi Sarı, Mehtap Bayri, Hilmi Özçelik, Cansu Fırıncı, Görkem Kasal, Öyküsu Özyürek, Aylin Kabasakal, Şendoğan Öksüz, Cihangir Köse, Erhan Çirçioğlu, İrem Bakırtaş, Göktan Oktay Göztepe gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Adalet ister kanunla gelecek ister kısasla!"

Aslım Gencer, geleceği parlak bir avukattır ve ailesinin yıllardır yanlarında çalışmakta olduğu ailenin oğlu Cihan Alptekin ile uzun zamandır birliktedir. İki genç ailelerine bunu açıklamak ve evleneceklerini söylemek için doğru zamanı kollamaktadır. Fakat Cihan'ın kız kardeşi İpek'in doğum günü gecesinde yaşanan büyük bir trafik kazası, Cihan'ın da Aslım'ın da hayatını sonsuza kadar değiştirir. Yaşanan bu kazadan sonra artık hiç kimse eski hayatlarına geri dönemeyecektir. Aslım'ın en yakın arkadaşı Gece de dahil olmak üzere herkes büyük bir suç ortaklığıyla kazanın gerçek sorumlusunu saklayacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aslım Gencer, geleceği parlak bir avukattır ve ailesinin yıllardır yanlarında çalışmakta olduğu ailenin oğlu Cihan Alptekin ile uzun zamandır birliktedir. İki genç ailelerine bunu açıklamak ve evleneceklerini söylemek için doğru zamanı kollamaktadır. Fakat Cihan'ın kız kardeşi İpek'in doğum günü gecesinde yaşanan büyük bir trafik kazası, Cihan'ın da Aslım'ın da hayatını sonsuza kadar değiştirir. Yaşanan bu kazadan sonra artık hiç kimse eski hayatlarına geri dönemeyecektir. Aslım'ın en yakın arkadaşı Gece de dahil olmak üzere herkes büyük bir suç ortaklığıyla kazanın gerçek sorumlusunu saklayacaktır. Uzun bir tedavi sürecinden çıkan Aslım, kendini büyük bir ihanet ve adaletsizlikle karşı karşıya bulur. Üstelik ona farkında olarak ya da olmayarak ihanet edenler en yakın dostu Gece, ailesi ve sevdiği adam Cihan'dır. Aslım büyük bir kâbusun içine düşmüş gibidir ama gördüklerinden ve yaşadıklarından son derece emin bir şekilde olayların gerçek yüzünün ortaya çıkması için diretir. Diğer ortakların aksine Cihan, Aslım'ın yanında olmak ister ama bir tercih yapmak zorundadır; ona merhum annesi tarafından emanet edilen kardeşinin hayatı ve aşkı… Aslım ise ona söylenen yalanlarla yüzleştikçe kontrolünü iyice kaybeder ve haklı olmasına rağmen gerçek suçlu yerine parmaklıklar ardına girmesine ramak kalır…

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